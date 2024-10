Svolta nell’omicidio dell’ex vicesindaco e negoziante del Comasco, minorenne fermato per l’uccisione di un mese fa (Di lunedì 21 ottobre 2024) È indagato per omicidio volontario il giovane di 17 anni di Garzeno che, nella tarda mattinata era stato portato in caserma a Como perché fortemente sospettato di essere l’autore dell’omicidio di Candido Montini, 76 anni, ucciso nella sua abitazione il 24 settembre scorso. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo dopo un interrogatorio svoltosi alla presenza del pm della procura minorile di Milano. La Svolta è arrivata quasi un mese dopo l’omicidio. Montini, ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, sui monti dell’Alto lago di Como, è stato ucciso in casa a coltellate. Da qualcuno che lo conosceva e cercava i suoi soldi, si era detto. Il giovane indagato è italiano e vive in paese a poca distanza dalla casa della vittima. Gli inquirenti sarebbero arrivati a lui incrociando i dati del dna. Ilfattoquotidiano.it - Svolta nell’omicidio dell’ex vicesindaco e negoziante del Comasco, minorenne fermato per l’uccisione di un mese fa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È indagato per omicidio volontario il giovane di 17 anni di Garzeno che, nella tarda mattinata era stato portato in caserma a Como perché fortemente sospettato di essere l’autore dell’omicidio di Candido Montini, 76 anni, ucciso nella sua abitazione il 24 settembre scorso. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo dopo un interrogatorio svoltosi alla presenza del pm della procura minorile di Milano. Laè arrivata quasi undopo l’omicidio. Montini, exdi Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, sui monti dell’Alto lago di Como, è stato ucciso in casa a coltellate. Da qualcuno che lo conosceva e cercava i suoi soldi, si era detto. Il giovane indagato è italiano e vive in paese a poca distanza dalla casa della vittima. Gli inquirenti sarebbero arrivati a lui incrociando i dati del dna.

