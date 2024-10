Servizio idrico integrato, lavori di manutenzione a Terni e nel Ternano: ecco dove e quando (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono previsti lavori di manutenzione nel comune di Terni giovedì 24 ottobre dalle 8.30 alle 14. Il cantiere interesserà le seguenti vie: strada di Prisciano, via dell’Industria, via delle Officine, via dei Forgiatori, via dei Meccanici, strada le Volghe, strada San Panfano e zone limitrofe Ternitoday.it - Servizio idrico integrato, lavori di manutenzione a Terni e nel Ternano: ecco dove e quando Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono previstidinel comune digiovedì 24 ottobre dalle 8.30 alle 14. Il cantiere interesserà le seguenti vie: strada di Prisciano, via dell’Industria, via delle Officine, via dei Forgiatori, via dei Meccanici, strada le Volghe, strada San Panfano e zone limitrofe

