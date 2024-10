San Siro: Inter, Milan e il sindaco Sala incontrano il ministro Giuli a Roma. I temi sul tavolo (Di lunedì 21 ottobre 2024) La questione stadio tiene banco per Inter e Milan e arriva un nuovo importante appuntamento per capire se i due club possono continuare insieme Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) La questione stadio tiene banco pere arriva un nuovo importante appuntamento per capire se i due club possono continuare insieme

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Inter e Milan - torna la questione San Siro : incontro importante in vista ‚Äď Sky - Nella giornata di domani √® infatti previsto un incontro a Roma fra il Ministero delle Attivit√† Culturali, il sindaco di Milano¬†Giuseppe Sala, rappresentanti di¬†Oaktree¬†e¬†Red Bird¬†e dirigenti delle due squadre. Resta ancora da chiarire il tema San Siro per Inter e Milan, che ragionano ancora anche sulla possibilit√† di un nuovo stadio. (Inter-news.it)

Ranieri a tutto tondo : Juve - Milan - Inter e non solo - Ranieri, ex tecnico, tra le altre, di Roma, inter e Juventus, dall‚Äôalto della sua esperienza fotografa la stagione della Serie A. Aggiornamento ore 9. √ą stato fatto tutto per avere pi√Ļ gare e soprattutto per non lasciare spazio a partite in cui si possono fare calcoli. Lo stesso vale per il Milan , che per√≤ ha sette punti da recuperare. (Italiasera.it)

Inter - Dimarco e la rivalità col Milan : "Il derby è l'unica partita che sento. Stimo Theo. Se perdo vado in down 2 giorni" - Non solo il suo percorso e il rapporto con l`Inter. Nella lunga intervista concessa al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli il terzino nerazzurro,... (Calciomercato.com)