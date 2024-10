Riconoscimenti per i ragazzi del centro di accoglienza di San Vincenzo Valle Roveto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ieri sera si è tenuta una cerimonia significativa nell’aula consiliare del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, dove sono stati consegnati attestati di merito a un gruppo di giovani del centro di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati . L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il presidente dell’Azienda Sanitaria Provinciale dell’Aquila, operatori del centro, il vicesindaco Ilaria Di Rocco e il consigliere comunale Luciana Di Battista. Riconoscimenti per meriti sportivi All’origine di questa cerimonia c’è la straordinaria partecipazione di alcuni ragazzi del centro a un torneo di calcio organizzato dalla Federazione Ginnastica D’Italia del Coni, che si è svolto a Tirrenia. Gaeta.it - Riconoscimenti per i ragazzi del centro di accoglienza di San Vincenzo Valle Roveto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ieri sera si è tenuta una cerimonia significativa nell’aula consiliare del Comune di San, dove sono stati consegnati attestati di merito a un gruppo di giovani deldiper Minori Stranieri Non Accompagnati . L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il presidente dell’Azienda Sanitaria Provinciale dell’Aquila, operatori del, il vicesindaco Ilaria Di Rocco e il consigliere comunale Luciana Di Battista.per meriti sportivi All’origine di questa cerimonia c’è la straordinaria partecipazione di alcunidela un torneo di calcio organizzato dalla Federazione Ginnastica D’Italia del Coni, che si è svolto a Tirrenia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abusa di una bambina di 10 anni in un centro accoglienza - arrestato 28enne per violenza sessuale aggravata - La polizia di Stato ha arrestato un 28enne per violenza sessuale aggravata. Il giovane avrebbe abusato di una bambina di 10 anni ospite nel Centro di accoglienza straordinaria di Collio (Brescia).Continua a leggere . (Fanpage.it)

Brescia - bambina di dieci anni violentata nel centro di accoglienza per migranti - Di fronte alle accuse, scrivono i giornali locali, avrebbe scelto di rimanere in silenzio. . I fatti risalirebbero ad alcune settimane fa. Lo riportano i quotidiani locali, secondo cui la piccola si trovava nella struttura insieme alla madre in attesa che venisse accolta la richiesta di protezione internazionale. (Open.online)

Brescia - bambina di dieci anni violentata nel centro di accoglienza per migranti - . L’accusa di violenza sessuale aggravata L’uomo sospettato di aver abusato della bambina di 10 anni è accusato di violenza sessuale aggravata e si trova in carcere in attesa del processo. Una bambina di dieci anni è stata violentata ed è rimasta incinta nel centro di accoglienza di San Colombano, in provincia di Brescia. (Open.online)