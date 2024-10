Pallavolo maschile, Saturnia Acicastello cede al tie break sul campo di Macerata (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Cosedil Saturnia Acicastello cede in rimonta ad un’ottima Banca Macerata Fisiomed ed incassa la prima sconfitta stagionale, al tie break, alla terza giornata del Campionato di Volley maschile di Serie A2 Credem Banca 2024/25.Partita dai due volti per i biancoblu che dopo una buona partenza Cataniatoday.it - Pallavolo maschile, Saturnia Acicastello cede al tie break sul campo di Macerata Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Cosedilin rimonta ad un’ottima BancaFisiomed ed incassa la prima sconfitta stagionale, al tie, alla terza giornata del Campionato di Volleydi Serie A2 Credem Banca 2024/25.Partita dai due volti per i biancoblu che dopo una buona partenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cuneo si prende la vetta, vincono Tinet e Brescia - La terza giornata si chiuderà martedì con il big match Ravenna-Siena. Gli uomini di Battocchio battono Porto Viro e vanno al comando. Successi importanti per friulani e lombardi rispettivamente a Palm ... (tuttosport.com)

Cuneo al comando, vittorie pesanti per Tinet e Brescia - In attesa del big match fra Ravenna e Siena, che si gioca martedì, la formazione di Battocchio, battendo Porto Viro, si prende la vetta della classifica. I friulani vincono a Palmi. Primi cin cin per ... (corrieredellosport.it)

Pallavolo A2 maschile – Catania, 5 punti in tasca, cerca il tris, Macerata i primi punti - La terza di andata , per i giocatori della Cosedil Saturnia Acicastello coincide con la seconda trasferta di stagione. Il match in programma per domani, domenica 20 ottobre alle 18, è in casa di Banca ... (ivolleymagazine.it)