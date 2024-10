Panorama.it - L’hacker nordcoreano si fa assumere e poi colpisce l’azienda

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha falsificato il curriculum, cambiato i tratti somatici grazie all’intelligenza artificiale e si è creato una nuova identità per farsida un’azienda occidentale. Solo che il protagonista era une, dettaglio ben più determinante, un hacker animato dalla voglia di rubare dati e soldi alla compagnia che l’ha assunto. Potrebbe sembrare assurdo, in realtà la combinazione tra smart working e abilità informatica dell’ultimo arrivato, ha ingannato la società che ha subito la violazione del sistema di sicurezza. Nonostante tra colloqui, verifiche e conferma delle referenze presentate sia stata rispettata la classica filiera che culmina con una assunzione, pochi mesi dopo l’avvio del lavoro l’impresa ha scoperto la trappola in cui era finita.