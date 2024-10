La storia di Imane Khelif diventa un docufilm e annuncia una svolta nella carriera: “Io, donna per sfide impossibili” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La pugile algerina torna sotto i riflettori dopo aver conquistato la medaglia più preziosa ai Giochi di Parigi 2024. Entrerà nel mondo del professionismo e parla della pellicola che racconterà la sua vita. Fanpage.it - La storia di Imane Khelif diventa un docufilm e annuncia una svolta nella carriera: “Io, donna per sfide impossibili” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La pugile algerina torna sotto i riflettori dopo aver conquistato la medaglia più preziosa ai Giochi di Parigi 2024. Entrerà nel mondo del professionismo e parla della pellicola che racconterà la sua vita.

Vi ricordate Imane Khelif? Ecco “Una storia di successo” - il documentario che celebra il trionfo della pugile algerina alle Olimpiadi - Inoltre, sempre lo scorso agosto, Khelif aveva presentato una denuncia al Centro per la lotta all’odio cibernetico presso la Procura di Parigi, citando, tra gli altri, anche il miliardario Elon Musk e la scrittrice J. “Presto entrerò nel mondo del professionismo: ho ricevuto molte offerte per questa nuova esperienza, il mondo del professionismo sarà il mio prossimo obiettivo”. (Ilfattoquotidiano.it)

