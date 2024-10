La Gbt Volley Palermo domina in casa, comoda vittoria in tre set (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non poteva esserci esordio migliore in casa per la GBT Volley Palermo. All’oratorio “SS. Cosma e Damiano” la squadra giallazzurra chiude in tre set contro la Volley Reghion RC nella seconda giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B2 girone L.Coach Troiano schiera in partenza Palermotoday.it - La Gbt Volley Palermo domina in casa, comoda vittoria in tre set Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non poteva esserci esordio migliore inper la GBT. All’oratorio “SS. Cosma e Damiano” la squadra giallazzurra chiude in tre set contro laReghion RC nella seconda giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B2 girone L.Coach Troiano schiera in partenza

Gbt Volley Palermo - esordio amaro : sconfitta per 3-0 contro Mascalucia - Esordio amaro in trasferta al PalaClan di San Giovanni La Punta per la Gbt Volley Palermo, che cede 3-0 alla Bricocity Galpe Alus Mascalucia nella prima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B2 girone L. Coach Troiano schiera in partenza Francesca Di Antonio, Lea Vujevic... (Palermotoday.it)

Gbt Volley Palermo - al via il campionato di B2 femminile : il debutto a Mascalucia - E' tutto pronto per la GBT Volley Palermo, che domenica 13 ottobre scenderà in campo a Mascalucia nella prima giornata del campionato femminile di serie B2. Appuntamento alle 17,30 in quello che potrebbe già essere un primo scontro diretto. Dopo un’intensa preparazione estiva, la squadra... (Palermotoday.it)

Volley - amichevole a Sciacca per la Rossopomodoro Palermo - Terza amichevole di precampionato per la Rossopomodoro Volo Palermo (ex Re Borbone) che domani 10 ottobre affronta in trasferta il neopromosso Sciacca ad una settimana esatta di distanza dal test svolto contro gli agrigentini al Palaoreto. . . . Si tratta di una tappa di avvicinamento verso l’avvio del. (Palermotoday.it)