La crisi dell’Intercomunale non si arresta Il pareggio col S Marco Avenza non serve

Int. Monsummano 1 S. Marco Avenza 1 INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Natali, Marseglia (20' st Maiorana), Vitiello, Citti (1' st Saquella), Foresta, Drca (19' st Gabadoni), Dal Poggetto, Guarisa, Moncini (38' st Goti), Ferrara. A disp. Bonciolini, Andreozzi, Dal Porto, Silvano, Bertelli. All. Fanucchi. S. Marco Avenza: Baldini, Bonuccelli, Scremin, Seghi, Orlandi, Barducci (22' st Dell'Amico), Benassi (44' st Viaggi), Conti (33' st Guidi), Bitep, Marabese, Bonini (1' st Donati). A disp. Mariani, Costi, Iaropoli, Corbani. All: Franchini. Arbitro: Improda di Empoli. Marcatori: 11' Ferrara, 26' Marabese. L'Intercomunale Monsummano viene fermato in casa dalla San Marco Avenza. Niente svolta per la banda di Fanucchi che non sembra proprio trovare il giusto feeling con questo gruppo.

Viaccia stop - partenza in salita. S.Marco Avenza : esperienza e gol - Reti: 19’ e 45’ Bitep. SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Venturini, Conti, Benedini, Seghi, Bitep, Dell Amico, Raffi, Benassi, Bonuccelli. I tentativi degli avanti locali, molto bravi a far girare il pallone e a mantenere un certo predominio territoriale, si sono però sempre arenati sull’attenta retroguardia ospite, che ha concesso davvero poco. (Lanazione.it)

Coppa Toscana. La Pontremolese ci prova. Ma la San Marco Avenza recupera con Dell’Amico - Al 40’ un cross dalla trequarti pesca Aliboni in area, ma l’11 azzurro non sfrutta l’occasione indirizzando malissimo. La risposta avenzina è timida e così sono ancora i lunigianesi a schiacciare gli avversari. CARRARA - Finisce in parità l’esordio stagionale di San Marco Avenza e Pontremolese. Arbitro: Macca di Pisa. (Sport.quotidiano.net)

Calcio La San Marco Avenza del ds Panizzi è attiva sul mercato. Cristiani e Torcigliani puntellano la difesa - "Davanti abbiamo due “mostri“ come Bitep e Raffi – prosegue – più lo stesso Donati che nonostante sia un 2004 ha fatto ottime cose alla sua prima stagione in Promozione. Prima di partire per gli States aveva militato in serie D col Ghiviborgo. Abbiamo giocatori non alti ma con doti tecniche importanti come Dell’Amico, Conti, Benassi e Seghi. (Sport.quotidiano.net)