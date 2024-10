Italiano e l’Aston Villa: “Daremo tutto per i bolognesi in difficoltà” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – “Daremo tutto per Bologna e per i bolognesi”. Così Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky appena arrivato al Villa Park, teatro domani sera della terza sfida Champions League del Bologna (ore 21). Il primo pensiero del mister è diretto alla città, che pian piano sta provando a rialzarsi, messa in ginocchio dall’alluvione. “Ci è dispiaciuto già al ritorno da Genova sentire quello che stava succedendo, con la città in difficoltà – ha commentato -. Ci dispiace per tutte quelle persone che hanno perso tanto: cercheremo di dare qualcosa più per loro, vogliamo regalare una gioia, anche a coloro che saranno qui a fare il tifo per noi”. A Birmingham, ad attendere i rossoblù, un Aston Villa in fiducia e reduce da una lunga e importante striscia di risultati utili consecutivi. Sport.quotidiano.net - Italiano e l’Aston Villa: “Daremo tutto per i bolognesi in difficoltà” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – “per Bologna e per i”. Così Vincenzo, ai microfoni di Sky appena arrivato alPark, teatro domani sera della terza sfida Champions League del Bologna (ore 21). Il primo pensiero del mister è diretto alla città, che pian piano sta provando a rialzarsi, messa in ginocchio dall’alluvione. “Ci è dispiaciuto già al ritorno da Genova sentire quello che stava succedendo, con la città in– ha commentato -. Ci dispiace per tutte quelle persone che hanno perso tanto: cercheremo di dare qualcosa più per loro, vogliamo regalare una gioia, anche a coloro che saranno qui a fare il tifo per noi”. A Birmingham, ad attendere i rossoblù, un Astonin fiducia e reduce da una lunga e importante striscia di risultati utili consecutivi.

