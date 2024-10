Thesocialpost.it - Indagato l’ agente Polfer che ha sparato uccidendo un migrante

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una vicenda che ha fatto discutere, sollevando polemiche e accuse. E che ha vissuto proprio in queste ore una prima svolta: è stato infatti iscritto nel registro degli indagati l’dellache nella mattinata del 21 ottobre, alla stazione di Verona, hamortalmente ad un26enne del Mali’, Diarra Moussa, che lo stava aggredendo con un coltello.Leggi anche: Armando, morto nel terribile incidente stradale: “Aveva già perso due figli nello stesso modo” Il quadro nel quale procede l’indagine, si apprende da fonti giudiziarie, è la legittima difesa da parte del poliziotto. Si vuole però accertare se vi sia stato o meno un superamento di questo perimetro. Anche per consentirgli di nominare propri periti per gli accertamenti forensi, l’è stato iscritto nel registro con l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa.