In Moldavia è avanti il «sì» al referendum per l’adesione all’Europa (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Moldavia, con poco più del 98 per cento dei voti scrutinati, nel referendum che chiede agli elettori di scegliere se inserire nella Costituzione del Paese un percorso di adesione all’Ue sembra prevale di pochissimo il voto favorevole. Il 50,03 per cento degli 1,2 milioni di voti totali ha scelto il “sì”, mentre il 49,97 per cento ha votato “no”. Il risultato finale si deciderà quindi per una manciata di voti. Domenica 20 ottobre, nel piccolo Paese che si trova tra Romania e Ucraina, si è votato anche per le elezioni presidenziali e la prima ministra uscente, l’europeista Maria Sandu, andrà al ballottaggio con il candidato del Partito Socialista Alexandru Stoianoglo. Il voto al referendum non è vincolante per l’adesione della Moldavia all’Ue, ma se lo spoglio confermerà il primo dato, segna di certo una battuta d’arresto nella corsa del Paese verso l’occidente del Paese. Linkiesta.it - In Moldavia è avanti il «sì» al referendum per l’adesione all’Europa Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In, con poco più del 98 per cento dei voti scrutinati, nelche chiede agli elettori di scegliere se inserire nella Costituzione del Paese un percorso di adesione all’Ue sembra prevale di pochissimo il voto favorevole. Il 50,03 per cento degli 1,2 milioni di voti totali ha scelto il “sì”, mentre il 49,97 per cento ha votato “no”. Il risultato finale si deciderà quindi per una manciata di voti. Domenica 20 ottobre, nel piccolo Paese che si trova tra Romania e Ucraina, si è votato anche per le elezioni presidenziali e la prima ministra uscente, l’europeista Maria Sandu, andrà al ballottaggio con il candidato del Partito Socialista Alexandru Stoianoglo. Il voto alnon è vincolante perdellaall’Ue, ma se lo spoglio confermerà il primo dato, segna di certo una battuta d’arresto nella corsa del Paese verso l’occidente del Paese.

