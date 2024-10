Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, Shaila Gatta e Javier Martinez si lasciano andare e scatta la passione fra i due

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)sie nelle ultime orelafra i due concorrenti del. GF,lafraalle stelle fra l’ex velinae il pallavolista. Inizialmente,, era interessata a Lorenzo Spolverato ma, in seguito, la concorrente della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha spostato la sua attenzione verso, approfondendo il suo rapporto con il pallavolista argentino. Se all’inizio la loro relazione sembrava non decollare, anche per alcuni dubbi manifestati dall’ex velina nei confronti di, adesso sembra che le cose siano cambiate.