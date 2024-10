Dopo il referendum, la Moldavia è ancora al bivio. Ecco perché (Di lunedì 21 ottobre 2024) Meno di un punto percentuale. Secondo i risultati ufficiali, a spoglio pressoché terminato è questa la distanza che separa i voti favorevoli all’avanzamento nel processo di integrazione europea da quelli contrari, in un referendum considerato fondamentale per il futuro del Paese balcanico. Nello specifico, i voti per il “Si” ammontano al 50,39% del totale, contro il 49,61% dei “No”. Un risultato in bilico, dunque, che tralaltro appare decisamente diverso dai primi parziali diffusi durante la notte, in cui il fronte dei contrari all’integrazione con l’Unione Europea vantava un vantaggio di più di dieci punti percentuali. A spostare il risultato all’ultimo momento, secondo gli analisti, sarebbero state le schede della diaspora, in gran parte favorevoli all’integrazione europea, che sono state contate nella parte finale dello scrutinio. Formiche.net - Dopo il referendum, la Moldavia è ancora al bivio. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Meno di un punto percentuale. Secondo i risultati ufficiali, a spoglio pressoché terminato è questa la distanza che separa i voti favorevoli all’avanzamento nel processo di integrazione europea da quelli contrari, in unconsiderato fondamentale per il futuro del Paese balcanico. Nello specifico, i voti per il “Si” ammontano al 50,39% del totale, contro il 49,61% dei “No”. Un risultato in bilico, dunque, che tralaltro appare decisamente diverso dai primi parziali diffusi durante la notte, in cui il fronte dei contrari all’integrazione con l’Unione Europea vantava un vantaggio di più di dieci punti percentuali. A spostare il risultato all’ultimo momento, secondo gli analisti, sarebbero state le schede della diaspora, in gran parte favorevoli all’integrazione europea, che sono state contate nella parte finale dello scrutinio.

