Danni a colture e uva | Nubifragio e città bloccata Tavolo sulle infrastrutture

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "A fronte degli ingentialle coltivazioni e alle aziende agricole in molte aree della Toscana, sono necessari interventi urgenti. Su tutti la messa in sicurezza dei territori, il riconoscimento deie l’erogazione immediata dei risarcimenti". A sottolinearlo è Valentino Berni, presidente Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in seguito ai nubifragi che nella giornata di giovedì hanno interessato principalmente le province di Siena e di Livorno. Nel Senese, il maltempo ha interessato soprattutto il capoluogo e la vicina zona di Sovicille. "Ad avere la peggio sono le uve, tanto da compromettere irrimediabilmente la parte finale della vendemmia. Ma anche campi allagati e aziende senza corrente elettrica – prosegue la Cia – costrette ad interrompere le lavorazioni in cantina. Restano monitorati gli oliveti, come ha reso noto la Cia Siena".