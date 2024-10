Lanazione.it - Daini e cinghiali attraversano le strade: due incidenti, ci sono feriti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Dueprovocati nella mattina di lunedì ad Arezzo dall'attraversamento di animali selvatici hanno causato ferimenti e contusioni a vari conducenti di veicoli. Uno c'è stato per lo scontro tra una moto, con due giovani in sella, e un daino vicino a Ponte Buriano. Nell'urto il daino è morto mentre due giovani hanno riportato diverse escoriazioni estati accompagnati in ospedale dal 118.sul posto la polizia municipale e i carabinieri. L'altro incidente c'è stato alla rotatoria di San Leo quando un branco diattraversava la strada. Due gli animali morti negli impatti mentre i conducenti dei veicoli coinvoltistati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia di Stato che ha ricostruito la dinamica.