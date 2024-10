Coppia 'corriere' della droga: lui e lei sorpresi e arrestati in auto con 15 kg di hashish al seguito (Di lunedì 21 ottobre 2024) In viaggio, in auto, con 15 kg di hashish in auto. E' quanto scoperto dai carabinieri di San Severo che, per il fatto, hanno arrestatodue persone originarie della provincia di Caserta, accusate, in concorso tra loro, di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti.L'operazione è avvenuta Foggiatoday.it - Coppia 'corriere' della droga: lui e lei sorpresi e arrestati in auto con 15 kg di hashish al seguito Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In viaggio, in, con 15 kg diin. E' quanto scoperto dai carabinieri di San Severo che, per il fatto, hanno arrestatodue persone originarieprovincia di Caserta, accusate, in concorso tra loro, di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti.L'operazione è avvenuta

