Chiuso il pastificio "abusivo": maxi multa di 10 mila euro e sequestrati 60 kg di pasta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Individuato un pastificio "abusivo" nel cuore di Monza. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, dagli agenti della polizia locale di Monza in collaborazione con i tecnici di Ats Brianza.Durante un controllo in un laboratorio artigianale specializzato nella Monzatoday.it - Chiuso il pastificio "abusivo": maxi multa di 10 mila euro e sequestrati 60 kg di pasta Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Individuato un" nel cuore di Monza. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, dagli agenti della polizia locale di Monza in collaborazione con i tecnici di Ats Brianza.Durante un controllo in un laboratorio artigianale specializzato nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osterie d'Italia 2025, la Chioccola di Slow Food arriva anche in Brianza - In libreria dal 16 ottobre, la trentacinquesima edizione della guida "Osterie d'Italia" a cura di Slow Food, che recensisce più di 1900 locali segnalati per la cucina territoriale, la selezione degli ... (primamonza.it)