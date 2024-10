Boeing, c’è l’accordo con i sindacati: stop allo sciopero, il titolo vola in Borsa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Boeing e i leader del sindacato di categoria, l’International Association of Machinists and Aerospace Workers, hanno raggiunto un accordo provvisorio che porterà allo stop allo sciopero dei lavoratori e alla contemporanea ripartenza della produzione dei jet 737. Il colosso aerospaziale ha offerto ai suoi 33 mila dipendenti un aumento di stipendio del 35 per cento in quattro anni. Entro mercoledì 23 ottobre saranno i sindacati a presentare i dettagli dell’accordo agli iscritti e a farli votare, ma la trattativa sembra essere arrivata agli sgoccioli. Le prime indiscrezioni sono emerse domenica 20 ottobre, ma l’ok finale è arrivato nella mattinata del 21. E in Borsa il titolo vola, guadagnando quasi il 4 per cento all’apertura di Wall Street. Boeing potrebbe licenziare 17 mila dipendenti Boeing resta comunque in crisi. Lettera43.it - Boeing, c’è l’accordo con i sindacati: stop allo sciopero, il titolo vola in Borsa Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)e i leader del sindacato di categoria, l’International Association of Machinists and Aerospace Workers, hanno raggiunto un accordo provvisorio che porteràdei lavoratori e alla contemporanea ripartenza della produzione dei jet 737. Il colosso aerospaziale ha offerto ai suoi 33 mila dipendenti un aumento di stipendio del 35 per cento in quattro anni. Entro mercoledì 23 ottobre saranno ia presentare i dettagli delagli iscritti e a farli votare, ma la trattativa sembra essere arrivata agli sgoccioli. Le prime indiscrezioni sono emerse domenica 20 ottobre, ma l’ok finale è arrivato nella mattinata del 21. E inil, guadagnando quasi il 4 per cento all’apertura di Wall Street.potrebbe licenziare 17 mila dipendentiresta comunque in crisi.

