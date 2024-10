Bimbo di sei anni disarcionato da un cavallo imbizzarrito: operato al Bambino Gesù (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Bambino di sei anni è caduto da cavallo in un centro equitazione di Artena. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù, dove è stato operato. Fanpage.it - Bimbo di sei anni disarcionato da un cavallo imbizzarrito: operato al Bambino Gesù Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Undi seiè caduto dain un centro equitazione di Artena. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale, dove è stato

Cina : bambino di 8 anni pratica il Kung Fu - Shenzhen, 19 ott – (Xinhua) – Un bambino di 8 anni a Shenzhen, nel sud della Cina, pratica il Wing Chun, una forma di Kung Fu della Cina meridionale. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Baby sitter abusa di un bambino : le violenze durate per 6 anni - Una decisione che ha soddisfatto Federico Sinagra, avvocato del ragazzino, che si è augurato di fare piena luce su quanto accaduto. A quel punto tutti i brutti ricordi rimasti chiusi in un cassetto della mente sono usciti fuori e il ragazzino, temendo di rivivere lo stesso incubo, ha deciso di trovare il coraggio e raccontare tutto ai genitori. (Dayitalianews.com)

Choc a Rovigo - bambino di 11 anni si presenta in classe con un coltello. I genitori si rifiutano di mandare i figli a scuola - E così ieri, 18 ottobre, diversi genitori dei bambini hanno organizzato un sit-in davanti ai cancelli della scuola in forma di protesta per chiedere maggiore sicurezza per gli studenti e anche maggiori controlli. Un episodio davvero scioccante quello che si è verificato in una scuola secondaria di primo grado a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove un ragazzino di 11 anni di origini ... (Dayitalianews.com)