Sport.quotidiano.net - Bastoni ricama. Sommer che paura. Dimarco frenato

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024)6. A un passo dalla papera dell’anno, salvato dal palo e impreciso nei rilanci. Salva il successo nel recupero. PAVARD 6,5. Importante l’intervento con cui sventa un diagonale di Dybala. ACERBI sv. Fermato dai muscoli dopo meno di mezz’ora.6,5. Ricami da trequartista e chiusure sempre precise. DARMIAN 6. Solido, come da copione. Pasticcia col pallone tra i piedi e raccoglie un giallo. BARELLA 6. Regista d’emergenza dopo pochi minuti. Non sembra a suo agio come da mezzala e nel finale fallisce lo 0-2. CALHANOGLU sv. Esce presto dal campo per infortunio. MKHITARYAN 6. Di rado impone la sua qualità, quando lo fa coglie la traversa.5,5. Tanti errori di misura. Il piede non è caldo come in altre occasioni. MARTINEZ 7. Al dunque, è dove serve: gran botta sotto la traversa. THURAM 6. Avvio di gran carriera, senza riuscire a lasciare concretamente il segno.