Avetrana contro la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi, ricorso per sospenderla (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comune di Avetrana contro la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi. Gli avvocati difensori del Comune hanno infatti depositato un ricorso cautelare d'urgenza alla competente Autorità giudiziaria per chiedere la rettifica della denominazione della serie tv 'Avetrana. Qui non è Hollywood' e la sua sospensione immediata. Il sindaco Antonio Iazzi, in una L'articolo Avetrana contro la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi, ricorso per sospenderla proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comune dilatv sull'omicidio di. Gli avvocati difensori del Comune hanno infatti depositato uncautelare d'urgenza alla competente Autorità giudiziaria per chiedere la rettifica della denominazione dellatv '. Qui non è Hollywood' e la sua sospensione immediata. Il sindaco Antonio Iazzi, in una L'articololatvdiperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il comune di Avetrana contro la serie di Disney+ sul delitto Scazzi : chiesta la sospensione - Il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi ha parlato di come risulti «indispensabile visionare la serie in anteprima, al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente ... (Lettera43.it)

Avetrana contro la serie Disney+ su Sarah Scazzi : parte il ricorso - A ciò si aggiungano l'accoglienza, l'ospitalità, la generosità e altre peculiarità che da sempre caratterizzano la stessa cittadinanza”. Bari, 21 ottobre 2024 – Non frenano le polemiche attorno alla serie di Disney+ che ripercorre il caso di Sarah Scazzi, la 15enne uccisa nel 2010 dalla zia e della cugina. (Quotidiano.net)

Avetrana contro la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi - ricorso per sospenderla - Depositato un ricorso cautelare d'urgenza per chiedere la rettifica del titolo di 'Avetrana. Qui non è Hollywood' e per la sospensione immediata della serie. Il sindaco: "Meritiamo rispetto" Il comune di Avetrana contro la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi. Gli avvocati difensori del Comune hanno infatti depositato un ricorso cautelare d'urgenza alla competente Autorità […]. (Sbircialanotizia.it)