Anm, Santalucia rassicura il governo e nega ostilità: "Scontro al massimo con istituzioni Ue" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Sarebbe assurdo pensare che l'ordine giudiziario, un'istituzione del Paese, sia contro un'istituzione del Paese quale è il potere politico" ha dichiarato il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sostenendo che la magistratura non abbia fatto altro che applicare una direttiva proveniente dall'Ue L'articolo Anm, Santalucia rassicura il governo e nega ostilità: "Scontro al massimo con istituzioni Ue" proviene da Il Difforme.

