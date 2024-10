“Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto”: lo rivela Anna Lou Castoldi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anna Lou Castoldi è una delle sorprese dell’ultima edizione di “Ballando con Le Stelle”. La neo ballerina e figlia d’arte si è confessata a “Da Noia Ruota Libera”: “Le stesse persone che mi avevano criticata all’inizio, ora si sono ricredute: sono riuscita ad abbattere dei pregiudizi, ho stupito e ho reso fieri i miei genitori (Morgan e Asia Argento, ndr) e questo mi emoziona”. Il percorso in sala da bAllo sta dando i suoi frutti anche come evoluzione come donna: “sono timida, ma è molto bello rivedermi: sono fiera di ciò che sto facendo e del mio corpo. Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto! Ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore. Ilfattoquotidiano.it - “Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto”: lo rivela Anna Lou Castoldi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Louè una delle sorprese dell’ultima edizione di “Ballando con Le Stelle”. La neo ballerina e figlia d’arte si è confessata a “Da Noia Ruota Libera”: “Le stesse persone che mi avevano criticata all’inizio, ora siricredute:riuscita ad abbattere dei pregiudizi, ho stupito e ho reso fieri i miei genitori (Morgan e Asia Argento, ndr) e questo mi emoziona”. Il percorso in sala da bsta dando i suoi frutti ancheevoluzionedonna: “timida, ma è molto bello rivedermi:fiera di ciò che sto facendo e del mio corpo.miunper ilche sto, miun! Ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore.

