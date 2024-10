Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 15:30

(Di domenica 20 ottobre 2024) 15.20 BEN RTOVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONALETRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA AD ARICCIA IN PROSSIMITA DELLINCROCIO CON VIA ROCCA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA PAVONA TRA VIA SANT’EUGENIO E LA VIA DEL MARE DIREZIONE PONTINA SULLA STRADA STATALE CASSIA IN PROVINCIA DI VITERBO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VITERBO NORD E VITERBO LOCALITA POGGINO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO IN PROVINCIA DI RIETI TRA LE LOCALITA’ LODONERO E SIGILLO DIREZIONE STRADA REGIONALE DI MORRO PRESTARE ATTENZIONE Servizio fornito da Astral