Zonawrestling.net - Teddy Long: “Credo che per AJ Lee sia il momento di tornare”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di domenica 20 ottobre 2024) La divisione femminile della WWE è probabilmente la più forte di sempre e ciò è confermato anche dal fatto che alcune donne del roster possiedono la stessa attrattiva dei colleghi uomini. Da un punto di vista commerciale, potrebbe non esserci bisogno del ritorno di un grande nome, ma questo non significa che non ce ne sia il desiderio. A “Sportskeeda Wrestling” il membro della Hall of Fameha espresso il suo entusiasmo per il possibile ritorno di una ex WWE Divas Champion che manca dalle scene da molto tempo: Aj Lee Le parole di“L’ho conosciuta quando ero in WWE, prima che sposasse CM Punk, quindi ho avuto l’opportunità di lavorare con lei. È una persona squisita” ha detto. “Davvero una grande donna. Con un’ottima attitudine e tutto il resto.