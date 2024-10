Papa Francesco “Preghiamo per i popoli che soffrono per la guerra” (Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martorata Palestina, Israele, il Libano, e anche per l’Ucraina. Invochiamo il dono della pace per tutti i popoli che soffrono”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Papa Francesco “Preghiamo per i popoli che soffrono per la guerra” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “per la martorata Palestina, Israele, il Libano, e anche per l’Ucraina. Invochiamo il dono della pace per tutti iche”. Cosìal termine dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Papa Francesco rilancia l’appello per la pace e la protezione delle popolazioni vulnerabili - Francesco ha menzionato in particolare il popolo Yanomami, che vive nella foresta amazzonica, citando un miracolo legato alla canonizzazione avvenuta. La figura di san Giuseppe Allamano e la sua importanza San Giuseppe Allamano, fondatore della “Consolata“, ha avuto un ruolo fondamentale nell’assistenza alle comunità più vulnerabili. (Gaeta.it)

Papa Francesco invoca la pace per le popolazioni colpite da conflitti nel mondo - La sua riflessione è avvenuta durante la messa di San Pietro, dove ha anche canonizzato quattordici nuovi santi. Papa Francesco, con il suo messaggio di pace e servizio, si pone come una figura centrale nel promuovere una riflessione profonda sulle questioni etiche e morali che attraversano il nostro tempo, invitando tutti a un impegno condiviso per un futuro migliore. (Gaeta.it)

Angelus 20 ottobre 2024 - Papa Francesco : il segreto della vita del cristiano - Oggi 20 ottobre, con la santa Messa presieduta in piazza San Pietro papa Francesco ha proclamato quattordici nuovi santi, indicati come autentici testimoni di Cristo. Una piazza San Pietro festosa ha accompagnato papa Francesco durante la proclamazione di quattordici nuovi santi: gli undici “martiri di Damasco”, il sacerdote piemontese Giuseppe Allamano (fondatore degli Istituti dei Missionari. (Lalucedimaria.it)