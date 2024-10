.com - Pallamano A Gold / Giornata no per la Publiesse Chiaravalle: Merano vince 32-20

(Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di Guidotti subisce subito i break dei padroni di casa, chiudendo il primo tempo su un perentorio passivo di 16-5(BZ), 20 ottobre 2024 – Lacade sul (difficilissimo) campo dell’Alperia Black Devils di. Risultato pesante da digerire,“no” da archiviare in fretta. Immediatamente. L’entusiasmo derivato dal primo storico successo in Serie Aviene spazzato via dall’avvio perfetto dei padroni di casa. I biancoblu disputano la prima frazione peggiore della stagione e la pagano fino alla fine della contesa. Due break locali sono emblematici: doppio 5-0 dopo i momentanei 0-1 e 5-2. In mezzo, la simultanea espulsione di Martini, sponda, e Hammouda, sponda, reo di aver reagito dopo un colpo proibito ricevuto dal giocatore di casa.