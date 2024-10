Moviola Roma-Inter: Massa pessimo! Assurdo sorvolare su Thuram (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. Moviola Roma-Inter, PRIMO TEMPO – Davide Massa si perde la situazione principale della partita, e non è certo l’unico errore. Prima situazione al 17?, Manu Koné proprio al limite dell’area si getta a terra con Alessandro Bastoni, ma non c’è contatto. Alla mezz’ora invece Marcus Thuram prende il tempo proprio a Koné che lo sbilancia leggermente, solo che è il successivo tocco di Bryan Cristante a farlo cadere. Quest’ultimo lo colpisce con lo stinco sinistro sul polpaccio destro, appena fuori area: l’Intervento è netto, Massa non solo sbaglia ma fa pure il cenno che non c’è niente. Inter-news.it - Moviola Roma-Inter: Massa pessimo! Assurdo sorvolare su Thuram Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Davidesi perde la situazione principale della partita, e non è certo l’unico errore. Prima situazione al 17?, Manu Koné proprio al limite dell’area si getta a terra con Alessandro Bastoni, ma non c’è contatto. Alla mezz’ora invece Marcusprende il tempo proprio a Koné che lo sbilancia leggermente, solo che è il successivo tocco di Bryan Cristante a farlo cadere. Quest’ultimo lo colpisce con lo stinco sinistro sul polpaccio destro, appena fuori area: l’vento è netto,non solo sbaglia ma fa pure il cenno che non c’è niente.

