MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista in Australia. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. Fondamentale per Pecco quindi la gara di oggi, quando a Phillip Island si assegneranno punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il campionato. In seconda Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latorna protagonista in. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. Fondamentale per Pecco quindi ladi, quando a Phillip Island si assegneranno punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il campionato. In seconda

MotoGP su TV8 - GP Australia 2024 : orario gara in chiaro domenica 20 ottobre - it 12. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. it 03. 00 Moto3, GP Australia: gara (21 giri) – Differita TV8 HD, tv8. 00 MotoGP, GP Australia: gara (27 giri) – Differita TV8 HD, tv8. Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8. (Oasport.it)