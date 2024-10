MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista in Australia. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. Fondamentale per Pecco quindi la gara di oggi, quando a Phillip Island si assegneranno punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il campionato. In seconda L'articolo MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latorna protagonista in. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. Fondamentale per Pecco quindi ladi, quando a Phillip Island si assegneranno punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il campionato. In seconda L'articoloinlaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

MotoGP - gara GP Australia oggi in tv : orari - programma e come seguirla in diretta - LE REPLICHE DELLA GARA L’appuntamento per la gara è per domenica 20 ottobre, con i semafori posti sul rettilineo che si spegneranno alle 05:00 del mattino italiane. Il campione del mondo in carica oggi cercherà di recuperare punti che potrebbero rivelarsi cruciali. La MotoGP è pronta a vivere la gara domenicale del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo appuntamento del motomondiale 2024. (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin per la spallata - Bagnaia cerca la reazione - Un feeling eccelso dell’iberico sul layout australiano e Pecco, da questo punto di vista, dovrà inventarsi qualcosa. 40 italiane, mentre il via della gara sarà alle 05. Vedremo poi quale ruolo giocheranno anche altri piloti, come Marc Marquez ed Enea Bastianini che punteranno a far saltare il banco. (Oasport.it)