MLP | Torna in vita il Grail Championship in onore di Rikid?zan e Kenny Omega

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il PWA Champion’sha fatto ufficialmente il suo ritorno nel business attraverso la Maple Leaf Pro. Rohan Raja è riuscito a superare l’atleta TNA, Jake Something, divenendo così il campione inaugurale della storica cintura. A huge victory for @RealRohanRaja over @JakeSomething as he becomes the first to hold the PWA Champion's!#MLPWrestlingWatch Forged In Excellence NOW on @FiteTV: pic.twitter.com/l7yNl7fuQ0— MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) October 20, 2024 Il nome del titolo deriva da un curioso scenario datato 1962 in cui il leggendario Rikid?zan e il suo partner Toyonobori trionfarono su Mike Sharpe e Buddy Austin a Toyonaka, in Giappone venendo poi premiati con dei trofei sormontati da un’aquila e con la presenza di un calice.