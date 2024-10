Milan, atleti olimpici e paralimpici a San Siro: l'accoglienza di Baresi (Di domenica 20 ottobre 2024) Milan-Udinese è stata l`occasione per il club rossonero e per Fondazione Milan di dare vita a un evento importante. A San Siro infatti era Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)-Udinese è stata l`occasione per il club rossonero e per Fondazionedi dare vita a un evento importante. A Saninfatti era

Milan-Udinese 1-0 : la battaglia di San Siro la decide Chukwueze - Dopo due gol annullati all'Udinese e oltre cento minuti giocati, finisce 1-0 per il Milan sull'Udinese. Pareggia l'Udinese al 95' con Kabasele. Tempo meno di dieci minuti che il tecnico dei friulani lancia nella mischia Ekkelenkamp e Payero per Lovric e Zarraga, cambiando così le due mezze ali del suo 3-5-2, togliendo uno dei migliori fin qui cioè Lovric. (Sport.quotidiano.net)

