Marquez vince davanti a Martin e Bagnaia in Australia dopo una partenza assurda: colpa di un mosquito (Di domenica 20 ottobre 2024) Marc Marquez ha vinto il GP Australia di MotoGP a Phillip Island, tagliando il traguardo davanti a Martin e Bagnaia. Il vincitore ha rischiato grosso all'avvio. Fanpage.it - Marquez vince davanti a Martin e Bagnaia in Australia dopo una partenza assurda: colpa di un mosquito Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Marcha vinto il GPdi MotoGP a Phillip Island, tagliando il traguardo. Il vincitore ha rischiato grosso all'avvio.

MotoGp Australia 2024 : Marc Marquez trionfa davanti a Martin - Bagnaia terzo. La classifica - Un successo che sembrava impossibile al via, complice una pellicola adesiva della sua visiera che si era infilata sotto la gomma posteriore e che ha fatto derapare la moto. Sul gradino più basso del podio Pecco Bagnaia, che vede quindi aumentare il suo distacco in classifica generale da Martin: 424 punti per lo spagnolo, 404 Bagnaia a tre Gp dalla fine. (Sport.quotidiano.net)

MotoGP GP Australia 2024 : risultati e ordine di arrivo - vince Marquez davanti a Martin e Bagnaia - Dietro Pecco, bravissimi gli altri azzurri: quarto Fabio Di Giannantonio, seguito da Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Terza vittoria di questo 2024 della rinascita per Marc Marquez, che a Phillip Island precede il connazionale Jorge Martin, con Pecco Bagnaia che riesce a salire sul podio, ma perde altri punti preziosi nella corsa verso il titolo Mondiale. (Sportface.it)

MotoGp - Marquez trionfa a Phillip Island - davanti a Martin e Bagnaia - . Al termine del diciottesimo appuntamento stagionale, in testa alla classifica c’è sempre Jorge Martin, con 424 punti, seguito da Francesco Bagnaia a 404. Terzo Marc Marquez con 345 punti, seguito da Enea Bastianini 331. Per il campione spagnolo si è trattato della terza vittoria stagionale. Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, si è aggiudicato il Gran Premio d’Australia, corso la notte ... (Lapresse.it)