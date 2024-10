Maltempo in Emilia-Romagna, i danni degli allagamenti a Bologna (Di domenica 20 ottobre 2024) Situazione drammatica in Emilia Romagna a causa del Maltempo. A Bologna in poche ore sono caduti 74 mm di pioggia, equivalente alle precipitazioni medie dell’intero mese di ottobre. I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di una persona dispersa da ieri a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese): l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. L’esondazione dei fiumi nella regione è proseguita nella notte e l’alluvione si è estesa dall’area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. A Modena chiusi i ponti e alcune strade della città . Lapresse.it - Maltempo in Emilia-Romagna, i danni degli allagamenti a Bologna Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Situazione drammatica ina causa del. Ain poche ore sono caduti 74 mm di pioggia, equivalente alle precipitazioni medie dell’intero mese di ottobre. I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di una persona dispersa da ieri a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese): l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. L’esondazione dei fiumi nella regione è proseguita nella notte e l’alluvione si è estesa dall’area metropolitana di, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. A Modena chiusi i ponti e alcune strade della città .

