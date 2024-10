Maltempo Emilia Romagna: il 21 ottobre scuole chiuse a Bologna e Budrio, verifiche in corso altri comuni (Di domenica 20 ottobre 2024) Una forte ondata di Maltempo ha colpito Bologna e altre zone dell'Emilia Romagna tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Le scuole restano chiuse il 21 ottobre nel capoluogo e a Budrio. altri comuni stanno valutando in queste ore la situazione. L'articolo Maltempo Emilia Romagna: il 21 ottobre scuole chiuse a Bologna e Budrio, verifiche in corso altri comuni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una forte ondata diha colpitoe altre zone dell'tra sabato 19 e domenica 20. Lerestanoil 21nel capoluogo e astanno valutando in queste ore la situazione. L'articolo: il 21in

Scuole chiuse per maltempo domani 21 ottobre in Emilia Romagna : stop lezioni a Bologna - l'elenco dei comuni - Dove resteranno chiuse le scuole lunedì 21 ottobre per maltempo? A causa delle allerte meteo e dei danni in molti comuni dell'Emilia Romagna le lezioni sono sospese, compreso Bologna. L'elenco In aggiornamento.

Presa Diretta : stasera in onda il 20 ottobre - inchieste su maltempo e solitudine - L'era della solitudine: un'emergenza sociale Un altro tema di grande rilevanza che verrà trattato nella puntata di stasera è la "solitudine", un fenomeno che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è definito "un problema di salute pubblica globale". Durante l'inchiesta, saranno analizzati anche i risvolti legati alla salute e alle politiche pubbliche, gettando luce sull'importanza di ...

Previsioni meteo oggi 20 ottobre - rischio di forte maltempo : le regioni dove pioverà - Il ciclone si sposta lungo la Penisola portando ancora il rischio di forte maltempo su diverse regioni del Meridione. La situazione dovrebbe cambiare da domani, ma non per tutte le regioni.