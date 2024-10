LIVE – Foggia-Catania 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Foggia-Catania, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo Zaccheria i pugliesi, a lutto per la morte dei suoi giovani tifosi dopo l’ultima trasferta, cercano una vittoria per uscire fuori dalle sabbie mobili di classifica. Molto bene invece l’ambiziosa formazione etnea, che è terza e vuole lottare per riassaporare il calcio che conta. Chi trionferà? Appuntamento alle ore 15 di domenica 20 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Foggia-Catania Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Foggia-Catania 0-0 1? – Via al match! 14.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA testuale di Foggia-Catania! LIVE – Foggia-Catania 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone C della. Allo Zaccheria i pugliesi, a lutto per la morte dei suoi giovani tifosi dopo l’ultima trasferta, cercano una vittoria per uscire fuori dalle sabbie mobili di classifica. Molto bene invece l’ambiziosa formazione etnea, che è terza e vuole lottare per riassaporare il calcio che conta. Chi trionferà? Appuntamento alle ore 15 di domenica 20 ottobre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 1? – Via al match! 14.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti allatestuale di0-0,) SportFace.

