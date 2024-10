Fiorentina: striscione per Flachi, esposto dai tifosi viola a Lecce (Di domenica 20 ottobre 2024) Omaggio dei tifosi viola a Francesco Flachi oggi, 20 ottobre 2024, allo stadio Via del Mare di Lecce. "Forza Francesco" hanno scritto i supporters viola sullo striscione dedicato all'ex giocatore gigliato, colpito giovedì scorso da un infarto, e attualmente ricoverato in ospedale a Lavagna L'articolo Fiorentina: striscione per Flachi, esposto dai tifosi viola a Lecce proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina: striscione per Flachi, esposto dai tifosi viola a Lecce Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Omaggio deia Francescooggi, 20 ottobre 2024, allo stadio Via del Mare di. "Forza Francesco" hanno scritto i supporterssullodedicato all'ex giocatore gigliato, colpito giovedì scorso da un infarto, e attualmente ricoverato in ospedale a Lavagna L'articoloperdaiproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fiorentina: striscione per Flachi, esposto dai tifosi viola a Lecce - LECCE – Omaggio dei tifosi viola a Francesco Flachi oggi, 20 ottobre 2024, allo stadio Via del Mare di Lecce. “Forza Francesco” hanno scritto i supporters viola sullo striscione dedicato all’ex ... (firenzepost.it)

Flachi ricoverato: l'omaggio dei tifosi della Fiorentina - I supporters viola, in trasferta al Via del Mare di Lecce, hanno dedicato uno striscione all'ex attaccante dopo l'infarto che lo ha colpito ... (corrieredellosport.it)

Inter, Inzaghi chiede aiuto a Pavard per rinsaldare la difesa: Bisseck in panchina all’Olimpico - Visualizzazioni: 4 Inter, inizia un breve ciclo impegnativo per i nerazzurri, che affronteranno in poco tempo Roma, Young Boys e Juventus. Simone Inzaghi vuole risposte soprattutto dalla difesa. La tr ... (calciostyle.it)