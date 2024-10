Empoli-Napoli 0-1, gol e highlights: Kravatskhelia piega i toscani su rigore (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo il ko contro la Lazio l'Empoli infila la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 1-0 al Castellani contro un Napoli non brillante. Una sconfitta forse immeritata per la squadra di Roberto D'Aversa, che come già capitato in questa stagione, mette in serie difficoltà una big non portando però Firenzetoday.it - Empoli-Napoli 0-1, gol e highlights: Kravatskhelia piega i toscani su rigore Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo il ko contro la Lazio l'infila la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 1-0 al Castellani contro unnon brillante. Una sconfitta forse immeritata per la squadra di Roberto D'Aversa, che come già capitato in questa stagione, mette in serie difficoltà una big non portando però

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Tensioni al G7 di Napoli - scontro con la polizia : manifestanti imbattano sede FdI - . manifestazione di Napoli ha messo in luce non solo il sostegno per la causa palestinese, ma anche una crescente frustrazione nei confronti delle politiche di sicurezza del governo L'articolo Tensioni al G7 di Napoli, scontro con la polizia: manifestanti imbattano sede FdI proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

G7 Napoli - antagonisti con scudi di plexiglass contro la polizia : scontri - lancio di pietre - manganellate - L’edificio era blindato dalle camionette della Guardia di Finanza e della polizia in tenuta antisommossa, mentre dal corteo si levavano cori e insulti contro la premier Giorgia Meloni. Un’ampia zona rossa è stata istituita intorno a piazza del Plebiscito, rendendo inaccessibile il Palazzo Reale, sede degli incontri tra i ministri della Difesa dei Paesi partecipanti. (Thesocialpost.it)

Napoli Primavera - Rocco : “Vittoria col Bari? Partita controllata - ma dobbiamo crescere ancora” - Il mister della primavera Dario Rocco è intervenuto ai nostri microfoni per commentare la buona vittoria contro il Bari. Questa è una cosa su cui mi batto: non devono gestire assolutamente il risultato ma provare a trovarci il gusto e andare andare in avanti e fare goal. Napoli Primavera – spazionapoli. (Spazionapoli.it)