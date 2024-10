Douglas Luiz e Alisha Lehmann, vittime di una rapina milionaria in Italia (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! Un total de once relojes y varias joyas valoradas en medio millón de euros fueron robadas este sábado a los futbolistas Douglas Luiz y Alisha Lehmann, ambos jugadores de la Juventus, y pareja sentimental, ocupados con sus compromisos deportivos con el club turinés durante el atraco. El atraco tuvo lugar durante la tarde-noche de este sábado, tal y como reconstruyen los medios Italianos. Fue cuando el jugador brasileño llegó a casa después del partido ante el Lazio (1-0) cuando se dio cuenta de los sucedido y llamó a la policía para denunciar el robo. Las autoridades se presentaron en el lugar y tomaron muestras para abrir la correspondiente investigación. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! Un total de once relojes y varias joyas valoradas en medio millón de euros fueron robadas este sábado a los futbolistas, ambos jugadores de la Juventus, y pareja sentimental, ocupados con sus compromisos deportivos con el club turinés durante el atraco. El atraco tuvo lugar durante la tarde-noche de este sábado, tal y como reconstruyen los mediosnos. Fue cuando el jugador brasileño llegó a casa después del partido ante el Lazio (1-0) cuando se dio cuenta de los sucedido y llamó a la policía para denunciar el robo. Las autoridades se presentaron en el lugar y tomaron muestras para abrir la correspondiente investigación.

Douglas Luiz - vittoria amara per il brasiliano : svaligiata la sua villa a Torino : ecco il bottino - La scoperta dopo Juve–Lazio, quando il brasiliano aveva fatto ritorno nella propria […]. Vittoria amara per Douglas Luiz dopo Juve-Lazio: la casa del centrocampista della Juve e della compagna Lehmann svaligiata Come spiega la Gazzetta dello Sport, è stata una lunga notte per Douglas Luiz, vittima di un furto nella sua villa in collina che condivide con la compagna Alisha Lehmann. (Calcionews24.com)

Brutta sorpresa per Douglas Luiz dopo la gioia per la vittoria in campo : casa svaligiata - Secondo le prime ricostruzioni, dalla casa mancherebbero circa 11 orologi di grande valore, per un totale stimato in mezzo milione di euro. Immediatamente, sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica per effettuare i rilievi e cercare tracce utili a identificare i responsabili. (Thesocialpost.it)

Douglas Luiz rapinato : furto in casa a Torino - È curioso osservare il parallelo con il recente episodio che ha coinvolto Matteo Politano, al quale è stata rubata una Smart a Napoli e ritrovata poche ore dopo. Ancora una volta emerge la differenza di trattamento mediatico quando si parla del Sud, e in particolare di Napoli, rispetto a quanto accade al Nord. (Napolipiu.com)