Dipendente dell'hotel nei guai per la morte di Liam Payne: le accuse (Di domenica 20 ottobre 2024) Quando la polizia argentina è entrata nella stanza d'albergo dove soggiornava Liam Payne ha trovato diverse sostanze e anche dell'alcol, da quel momento sono scattate le indagini per capire chi avesse procurato la dr0ga al noto cantante inglese. Ieri una fonte dell'ufficio del procuratore ha parlato con People Magazine ed ha fatto delle rivelazioni pesanti su un Dipendente dell'hotel CasaSur Palermo di Buenos Aires. Il noto magazine americano infatti ha parlato con una fonte che lavora alle indagini sulla m0rte di Liam, che pare abbia puntato il dito contro una persona che lavora nell'albergo dove ha perso la vita l'ex membro degli One Direction. Liam Payne, un Dipendente dell'hotel CasaSur nei guai, le rivelazioni di una fonte. "Si tratta di una fonte interna, che ha lavorato alle indagini e che ha chiesto di mantenere la riservatezza a causa della delicatezza della sua posizione.

