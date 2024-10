"Ddl sicurezza populista e illiberale": altri tre giorni di sciopero dei penalisti agrigentini (Di domenica 20 ottobre 2024) Tre giorni di sciopero, dal 4 al 6 novembre prossimi, in coincidenza con la manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma martedì 5 novembre, contro il ddl sicurezza all'esame del Parlamento.La camera penale "Giuseppe Grillo" di Agrigento, presieduta da Angelo Nicotra, aderisce Agrigentonotizie.it - "Ddl sicurezza populista e illiberale": altri tre giorni di sciopero dei penalisti agrigentini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tredi, dal 4 al 6 novembre prossimi, in coincidenza con la manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma martedì 5 novembre, contro il ddlall'esame del Parlamento.La camera penale "Giuseppe Grillo" di Agrigento, presieduta da Angelo Nicotra, aderisce

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ddl sicurezza - penalisti in sciopero per tre giorni - Sono solo alcuni dei giudizi sul ddl […] The post Ddl sicurezza, penalisti in sciopero per tre giorni first appeared on il manifesto. «Natura intimidativa dello strumento penale», «matrice securitaria, profondamente illiberale e autoritaria», «incremento irrazionale del sistema carcerocentrico», «aperto contrasto con la ricorrente giurisprudenza costituzionale». (Ilmanifesto.it)

I penalisti proclamano tre giorni di sciopero contro il ddl Sicurezza : “Ingiustificato rigore punitivo contro i soggetti più deboli” - Una legge battezzata dalle opposizioni “anti-Gandhi” (copyright del deputato di Verdi-Sinistra Devis Dori): una volta che il provvedimento sarà approvato da entrambi i rami del Parlamento, diventeranno reato i blocchi stradali messi in atto dagli eco-attivisti di Ultima generazione per sensibilizzare sulla crisi climatica, finora semplici illeciti amministrativi puniti con una sanzione da mille a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ddl sicurezza : penalisti proclamano 3 giorni di sciopero - A proclamarlo l'Unione delle Camere penali , secondo cui il provvedimento ha una "matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli". (Quotidiano.net)