Chiara Ferragni: la resa dei conti nell’impero economico dell’ex regina del l’influencer (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempi stretti e alta tensione all’interno di Fenice, l’azienda che gestisce i marchi di Chiara Ferragni. La celebre imprenditrice-influencer, che detiene il 32,5% del capitale, insieme al socio Paolo Barletta (40%), si trova sotto il fuoco incrociato del terzo socio, l’imprenditore pugliese Pasquale Morgese (27,5%). Il futuro della holding è in bilico, ma la battaglia si gioca nel presente, con tensioni che rischiano di far esplodere il delicato equilibrio societario. Al centro della controversia ci sono le lettere inviate dal legale di Morgese, Filippo Garbagnati, al presidente Barletta e all’amministratore delegato Chiara Ferragni, uniche figure del Consiglio di amministrazione. La richiesta è Chiara: rendere conto immediatamente dell’andamento della società e convocare un’assemblea per approvare il bilancio 2023, attualmente mancante. Thesocialpost.it - Chiara Ferragni: la resa dei conti nell’impero economico dell’ex regina del l’influencer Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempi stretti e alta tensione all’interno di Fenice, l’azienda che gestisce i marchi di. La celebre imprenditrice-influencer, che detiene il 32,5% del capitale, insieme al socio Paolo Barletta (40%), si trova sotto il fuoco incrociato del terzo socio, l’imprenditore pugliese Pasquale Morgese (27,5%). Il futuro della holding è in bilico, ma la battaglia si gioca nel presente, con tensioni che rischiano di far esplodere il delicato equilibrio societario. Al centro della controversia ci sono le lettere inviate dal legale di Morgese, Filippo Garbagnati, al presidente Barletta e all’amministratore delegato, uniche figure del Consiglio di amministrazione. La richiesta è: rendere conto immediatamente dell’andamento della società e convocare un’assemblea per approvare il bilancio 2023, attualmente mancante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni - il socio storico Pasquale Morgese vuole farle causa : «Il bilancio del 2023 è sparito - chiederà i danni» - Chiara Ferragni potrebbe perdere presto un altro pilastro del suo impero. Dopo il manager e amico Fabio Maria Damato, sul piede di guerra ci sarebbe Pasquale Morgese, socio storico... (Leggo.it)

"Il bilancio è sparito" : guai enormi per Chiara Ferragni - chi sta per farle causa - Tramite il suo avvocato Filippo Garbagnati, Morgese ha avanzato una richiesta formale, avvertendo che, in caso di ulteriori ritardi o mancata risposta, potrebbero esserci “gravi conseguenze”. Altri guai in vista per Chiara Ferragni? L'influencer presto trovarsi di fronte a una nuova dura sfida all'interno del suo impero imprenditoriale. (Liberoquotidiano.it)

Chiara Ferragni ha denunciato Selvaggia Lucarelli? La differenza con Fedez e il retroscena : parla la giornalista - . Chiara Ferragni ha denunciato Selvaggia Lucarelli dopo il Pandoro Gate? La differenza con Fedez e il retroscena svelato dalla giudice di Ballando con le stelle. rticolo Chiara Ferragni ha denunciato Selvaggia Lucarelli? La differenza con Fedez e il retroscena: parla la giornalista proviene da Blog. (Blogtivvu.com)