Sport.quotidiano.net - Carpegna Prosciutto Pesaro Tezenis Verona 63-73, debacle e contestazione dei tifosi

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 -perde e finisce con un classico del Decamerone dello sport: “Tirate fuori i .. tirate fuori i”. Tutta una tribuna in piedi e qualche giocatore dellaesce dal campo mandando forse qualche tifoso a quel paese. E si sente urlare: “Vieni qui, vieni qui”. Male, finisce molto male, questo confronto tra la Vuelle e. Ma itirano in ballo anche l’ex presidente Ario Costa, ormai completamente fuori dai giochi ed estraneo alla costruzione della squadra, che guarda la tribuna basito. La formazione di Ramagli passa anche abbastanza in scioltezza contro i padroni di casa che esordivano con Spiro Leka in panchina. Finisce 63 a 73. Si parte con il play Ahmad che fa l'inferno nei primi venti di gioco mettendo i padroni di casa nelle condizioni di stare attaccati alla formazione di Esposito e Pullen.