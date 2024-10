Game-experience.it - Black Myth: Wukong, la data d’uscita della versione fisica per PS5 è stata rivelata da un noto leaker

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Game Science ha annunciato che ladiper PS5 è ormai prossima all’uscita, precisando che i fan potranno mettere le proprie mani “molto presto” sullapacchettizzata del titolo. Unha aggiunto in questi minuti che il gioco verrà rilasciato domani, 21 Ottobre 2024, inin USA e prestissimo in Europa. Leggiamo il messaggio condiviso dal team di sviluppo cinese attraverso i canali social dell’apprezzato action game: Destined Ones, grazie per la pazienza! Con il disco master perpronto, l’edizioneper PS5 sarà disponibile per voi molto presto.