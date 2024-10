Ballando le stelle Roul Bova lascia tutti senza parole | Ballerino eccezionale E fa pace con Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Raoulè stato il “per una notte” in questa quarta puntata dicon le. La sua esibizione hatoe da parte della giuria ha ricevuto solo voti positivi. Raoulnon ha negato di avere avuto già alcune esperienze in passato col ballo. È una sua passione. E si vede. Il valzer di Raoul, accompagnato dalla partner Maria Ermachkova, è stato giudicato “”. Standing ovation da parte del pubblico. Raoul– tornato su Rai 1 nei panni di Don Massimo nella quattordicesima edizione di “Don Matteo” – alla fine dell’esibizione ha ricevuto il “contratto” da Paolo Belli e Milly Carlucci ha lanciato in diretta il gossip: “Raoulpotrebbe essere uno dei ballerini in gara nella prossima edizione”. Il pubblico ha approvato e la giuria pure.