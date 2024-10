“Ballando con le stelle”, chi è stato eliminato nella quarta puntata (Di domenica 20 ottobre 2024) News Tv. “Ballando con le stelle” ieri eliminato. Ieri sera è andata in onda la quarta puntata del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel corso della puntata ci sono stati ben due spareggi. Nel primo è stata eliminata Sonia Bruganelli, rientrata in gioco grazie alla Wild Card di Sara Di Vaira, mentre nel secondo sono stati eliminati i Cugini di Campagna. (Continua) L'articolo “Ballando con le stelle”, chi è stato eliminato nella quarta puntata proviene da TvZap. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, chi è stato eliminato nella quarta puntata Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 20 ottobre 2024) News Tv. “con le” ieri. Ieri sera è andata in onda ladel talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel corso dellaci sono stati ben due spareggi. Nel primo è stata eliminata Sonia Bruganelli, rientrata in gioco grazie alla Wild Card di Sara Di Vaira, mentre nel secondo sono stati eliminati i Cugini di Campagna. (Continua) L'articolo “con le”, chi èproviene da TvZap.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle 2024 - eliminati : chi è stato eliminato dopo la quarta puntata - Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli Sonia Bruganelli e Carlo Aloia Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti Alan Friedman e Giada Lini Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Tommaso Marini e Sophia Berto Federica Nargi e Luca Favilla Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen Furkan Palali e Erica ... (Tpi.it)

Eliminato Bake Off Italia 2024 - settima puntata 18 ottobre : spoiler sfide e grembiule blu - Chi sarà eliminato nella settima puntata di Bake Off Italia 2024? Scopriamo tutte le anticipazioni L'articolo Eliminato Bake Off Italia 2024, settima puntata 18 ottobre: spoiler sfide e grembiule blu proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Grande Fratello 2024 - eliminato - percentuali e nominati ottava puntata 14 ottobre : cosa è successo - Chi è stato eliminato nell'ottava puntata del Grande Fratello? Ecco le percentuali e i nuovi nominati L'articolo Grande Fratello 2024, eliminato, percentuali e nominati ottava puntata 14 ottobre: cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)