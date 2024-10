Ascolti tv del 19 ottobre: gara avvincente tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales (Di domenica 20 ottobre 2024) È innegabile, il sabato sera la gara per gli Ascolti tv è quella più coinvolgente per gli spettatori. Immancabile su Rai1 l’appuntamento con Milly Carlucci e Ballando con le stelle, che anche in questa nuova edizione sta portando sul palco i grandi personaggi del piccolo schermo, pronti a mettersi in gioco tra un passo di salsa e uno di cha cha cha. La padrona di casa per la puntata del 19 ottobre è riuscita a portare nel suo show Raoul Bova, strappandogli anche la promessa di partecipare alla prossima edizione del programma. La gara tra Rai e Mediaset si gioca con Tu sì que vales in onda su Canale5: la competizione tra talenti, che vede Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto in giuria, cerca ogni settimana di vincere contro il suo diretto concorrente, arrancando un po’ negli Ascolti. Dilei.it - Ascolti tv del 19 ottobre: gara avvincente tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È innegabile, il sabato sera laper glitv è quella più coinvolgente per gli spettatori. Immancabile su Rai1 l’appuntamento con Milly Carlucci econ le, che anche in questa nuova edizione sta portando sul palco i grandi personaggi del piccolo schermo, pronti a mettersi in gioco tra un passo di salsa e uno di cha cha cha. La padrona di casa per la puntata del 19è riuscita a portare nel suo show Raoul Bova, strappandogli anche la promessa di partecipare alla prossima edizione del programma. Latra Rai e Mediaset si gioca con Tu sì quein onda su Canale5: la competizione tra talenti, che vede Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto in giuria, cerca ogni settimana di vincere contro il suo diretto concorrente, arrancando un po’ negli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Don Matteo 14 vince la gara degli ascolti : quasi 5 milioni di spettatori per la prima puntata - Il calendario degli episodi Don Matteo 14 tornerà su Rai1 giovedì 24 ottobre alle ore 21:30. 000 telespettatori e uno share del 14,6%. Raoul Bova, prete per fiction in Don Matteo: “La vita mi ha messo alla prova, pensavo di non farcela. 930. 000 telespettatori pari a uno share del 5,85% mentre su La7 'PiazzaPulita' ha totalizzato 833. (Quotidiano.net)

Ballando con le Stelle vs Tú Sí Que Vales : chi ha vinto la gara di ascolti - Andiamo a scoprire chi ha vinto la terza gara di ascolti tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales: tutti i dati L'articolo Ballando con le Stelle vs Tú Sí Que Vales: chi ha vinto la gara di ascolti proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Tra il ‘nudo con pisello in vista’ a Tu si que Vales e la ‘polemica turca’ a Ballando con le Stelle - chi ha vinto la gara degli ascolti? - Ma è rigido. 000 spettatori per il 25. E così nello show di RaiUno vanno in scena non ballerini che sembrano ballerini, come Federica Nargi o Bianca Guaccero, battibecchi tra giuria e concorrenti, con una Sonia Bruganelli “confusa”, così l’ha definita Selvaggia Lucarelli non a caso, anzi con buoni motivi per farlo. (Ilfattoquotidiano.it)