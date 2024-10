Gaeta.it - Allontanato da Ancona fino al 2028 per tentato furto e possesso di attrezzi da scasso

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente arresto avvenuto adha messo in luce attività criminali che implicano un uomo di quarant’anni, destinatario di misure rigorose da parte delle Autorità locali. Le forze dell’ordine hanno agito nell’ambito di un controllo di routine, scoprendo un piano per ildi un’automobile che ha portato a severe sanzioni. L’individuo, con una lunga lista di precedenti penali, è stato immediatamentedalla cittàal, con un foglio di via obbligatorio, e denunciato per, oltre aingiustificato di strumenti di. L’intervento delle forze dell’ordine Il fatto è accaduto ieri vicino a piazza IV Novembre. Gli agenti della polizia, durante un regolare servizio di vigilanza, hanno notato un comportamento sospetto da parte di un uomo.