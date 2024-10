Allagamenti in zona est. Residenti bloccati in casa e danni alle infrastrutture (Di domenica 20 ottobre 2024) Allagamenti frequenti e danni stimati per oltre cinquantamila euro: questa è la situazione che viene segnalata al Carlino dai Residenti di via Santa Margherita, nella zona nord-est di Ferrara, da ormai quattro anni vittima delle sempre più avverse condizioni meteorologiche. Solo negli ultimi tre anni la via ha registrato quattro gravi Allagamenti – con l’acqua che ha fatto irruzione negli edifici per oltre un metro e venti centimetri – che hanno richiesto l’intervento congiunto dei vigili del fuoco, della protezione civile, del consorzio di bonifica e di Hera per svuotare gli edifici. Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti in zona est. Residenti bloccati in casa e danni alle infrastrutture Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024)frequenti estimati per oltre cinquantamila euro: questa è la situazione che viene segnalata al Carlino daidi via Santa Margherita, nellanord-est di Ferrara, da ormai quattro anni vittima delle sempre più avverse condizioni meteorologiche. Solo negli ultimi tre anni la via ha registrato quattro gravi– con l’acqua che ha fatto irruzione negli edifici per oltre un metro e venti centimetri – che hanno richiesto l’intervento congiunto dei vigili del fuoco, della protezione civile, del consorzio di bonifica e di Hera per svuotare gli edifici.

